Сочи, Хостинский район, микрорайон Новая Мацеста, Мацестинская улицаКоттедж
ID: 55346
37 000 000 ¤250 м²Цена37 000 000 ¤Этажность2ОтделкаЧерноваяТип домаЖелезобет. с блочным заполнениемВодоснабжениеЕстьТип недвижимостиДомовладениеПлощадь строения250 м²Площадь участка6 сотокЦелевое назначениеИЖССвет/ЭлектричествоЕсть
Сочи, Центральный район, микрорайон Донская, Высокогорная улицаГотовый дом в центре с видом на море!
ID: 65409
38 000 000 ¤256 м²Цена38 000 000 ¤Этажность3ОтделкаРемонтТип домаЖелезобет. с блочным заполнениемКоличество санузлов3Тип недвижимостиДомовладениеПлощадь строения256 м²Площадь участка4.5 соткиОтоплениеГазСвет/ЭлектричествоЕсть
Сочи, Центральный район, микрорайон Центральный, Комсомольская улицаДомовладение, 368 м²
ID: 60691
70 000 000 ¤368 м²Цена70 000 000 ¤Этажность5ОтделкаХорошееТип домаЖелезобет. с блочным заполнениемВодоснабжениеЕстьТип недвижимостиДомовладениеПлощадь строения368 м²Площадь участка2.2 соткиЦелевое назначениеИЖСОтоплениеГаз
Сочи, Центральный район, микрорайон Донская, Высокогорная улицаДом в эко-стиле
ID: 65594
80 000 000 ¤185 м²Цена80 000 000 ¤Этажность2ОтделкаРемонтТип домаДеревянныйКоличество санузлов2Тип недвижимостиДомовладениеПлощадь строения185 м²Площадь участка872 м²Целевое назначениеСадоводство, земли поселенийОтоплениеГаз
Сочи, Центральный район, микрорайон Новый Сочи, Бамбуковая улицаДомовладение, 454 м²
ID: 69321
42 000 000 ¤454 м²Цена42 000 000 ¤Этажность3Тип недвижимостиДомовладениеПлощадь строения454 м²Площадь участка3.5 сотки
Сочи, Адлерский район, микрорайон Красная Поляна, Светлая улица, КП Красная ПолянаДом в КП Красная поляна
ID: 49897
84 000 000 ¤200 м²Цена84 000 000 ¤Этажность2ОтделкаЧерноваяТип домаЖелезобет. с блочным заполнениемКоличество санузлов2Коттеджный поселокКП Красная ПолянаТип недвижимостиДом в коттеджном городкеПлощадь строения200 м²Площадь участка5.5 сотокЦелевое назначениеИЖС
Сочи, Хостинский район, микрорайон Новая Мацеста, Мацестинская улицаДомовладение, 200 м²
ID: 55349
28 000 000 ¤200 м²Цена28 000 000 ¤Этажность2ОтделкаЧерноваяТип домаЖелезобет. с блочным заполнениемВодоснабжениеЕстьТип недвижимостиДомовладениеПлощадь строения200 м²Площадь участка3.3 соткиЦелевое назначениеИЖССвет/ЭлектричествоЕсть
Сочи, Хостинский район, микрорайон Новая Мацеста, Мацестинская улицаДомовладение, 200 м²
ID: 55350
26 000 000 ¤200 м²Цена26 000 000 ¤Этажность2ОтделкаЧерноваяТип домаЖелезобет. с блочным заполнениемВодоснабжениеЕстьТип недвижимостиДомовладениеПлощадь строения200 м²Площадь участка3.3 соткиЦелевое назначениеИЖССвет/ЭлектричествоЕсть
Сочи, Центральный район, микрорайон Мамайка, Ландышевая улицаКоттедж в Сочи с видом на море!
ID: 69896
65 000 000 ¤258 м²Цена65 000 000 ¤Этажность3ОтделкаТребует ремонтаТип домаЖелезобет. с блочным заполнениемКоличество санузлов4Тип недвижимостиДомовладениеПлощадь строения258,4 м²Площадь участка609 сотокЦелевое назначениеСадоводствоОтоплениеГаз
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха, Бытха улицаЖК Сочи Парк
ID: 61328
от 6 700 000 ¤от 293 479 ¤/м²от 17,8 м²Цена за м² от293 479 ¤/м²Цена за м² до500 000 ¤/м²Площадь квартир17,8 - 64,4 м²ОтделкаЧерноваяМин. стоимость квартир6 700 000 ¤Макс. стоимость квартир27 370 000 ¤Этажность19Расстояние до моря950 мТип домаМонолит
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха, Ясногорская улицаЖК Кислород
ID: 59856
от 6 868 750 ¤от 289 094 ¤/м²от 15,7 м²Цена за м² от289 094 ¤/м²Цена за м² до508 500 ¤/м²Площадь квартир15,7 - 66,1 м²Вид на мореДаОтделкаЧерноваяМин. стоимость квартир6 868 750 ¤Макс. стоимость квартир29 112 510 ¤Этажность19Расстояние до моря1 500 м
Сочи, Хостинский район, микрорайон Раздольное, Тепличная улицаЖК Горный Квартал
ID: 69176
от 7 557 110 ¤от 260 000 ¤/м²от 25,3 м²Цена за м² от260 000 ¤/м²Цена за м² до431 400 ¤/м²Площадь квартир25,3 - 81,9 м²ОтделкаПод чистовую отделкуМин. стоимость квартир7 557 110 ¤Макс. стоимость квартир24 913 980 ¤Этажность16Тип домаМонолит
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Дагомыс, Батумское шоссеЖК Аллея Парк
ID: 49315
от 7 250 000 ¤от 179 245 ¤/м²от 26,5 м²Цена за м² от179 245 ¤/м²Цена за м² до400 000 ¤/м²Площадь квартир26,5 - 116,6 м²Вид на мореДаПланировкаСвободнаяМин. стоимость квартир7 250 000 ¤Макс. стоимость квартир46 640 000 ¤Этажность20Расстояние до моря800 мТип домаМонолит
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Дагомыс, Старошоссейная улицаЖК Каравелла Португалии
ID: 26455
от 8 200 000 ¤от 241 945 ¤/м²от 22,83 м²Цена за м² от241 945 ¤/м²Цена за м² до600 258 ¤/м²Площадь квартир22,83 - 99,43 м²Вид на мореДаПланировкаРаздельныеМин. стоимость квартир8 200 000 ¤Макс. стоимость квартир30 650 000 ¤Этажность13Расстояние до моря70 мТип домаМонолит
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Лазаревское, Павлова переулок улицаЖК Мармелад
ID: 69323
от 6 858 598 ¤от 205 369 ¤/м²от 23,77 м²Цена за м² от205 369 ¤/м²Цена за м² до310 172 ¤/м²Площадь квартир23,77 - 76,49 м²ОтделкаЧерноваяМин. стоимость квартир6 858 598 ¤Макс. стоимость квартир19 887 400 ¤Этажность10Расстояние до моря1 500 мТип домаМонолит
Сочи, Хостинский район, микрорайон Кудепста, Искры улицаЖК Флора
ID: 54977
от 6 420 480 ¤от 264 958 ¤/м²от 20,9 м²Цена за м² от264 958 ¤/м²Цена за м² до399 500 ¤/м²Площадь квартир20,9 - 71,5 м²ОтделкаЧерноваяМин. стоимость квартир6 420 480 ¤Макс. стоимость квартир25 716 200 ¤Этажность12Расстояние до моря1 530 мТип домаМонолит
Сочи, Хостинский район, микрорайон Кудепста, Искры улицаЖК Летний
ID: 57735
от 6 735 050 ¤от 274 900 ¤/м²от 21,7 м²Цена за м² от274 900 ¤/м²Цена за м² до354 800 ¤/м²Площадь квартир21,7 - 39,4 м²ПланировкаСвободнаяОтделкаЧерноваяМин. стоимость квартир6 735 050 ¤Макс. стоимость квартир13 189 620 ¤Этажность12Расстояние до моря1 900 мТип домаМонолит
Сочи, Адлерский район, село Верхневесёлое, Акаций улицаЖК Фрукты
ID: 48003
от 8 500 000 ¤от 290 648 ¤/м²от 28 м²Цена за м² от290 648 ¤/м²Цена за м² до530 300 ¤/м²Площадь квартир28 - 75,3 м²Мин. стоимость квартир8 500 000 ¤Макс. стоимость квартир32 424 180 ¤Этажность12Расстояние до моря1 900 м
Сочи, Адлерский район, микрорайон Курортный Городок, ЛенинаЖК Морская Симфония 2
ID: 39665
от 11 200 000 ¤от 300 273 ¤/м²от 32,75 м²Цена за м² от300 273 ¤/м²Цена за м² до442 000 ¤/м²Площадь квартир32,75 - 91,6 м²Вид на мореДаОтделкаЧерноваяМин. стоимость квартир11 200 000 ¤Макс. стоимость квартир35 650 000 ¤Этажность21Расстояние до моря450 мТип домаМонолит
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха, Бытха улицаЖК Атлантис
ID: 63498
от 13 158 000 ¤от 450 000 ¤/м²от 28,82 м²Цена за м² от450 000 ¤/м²Цена за м² до650 000 ¤/м²Площадь квартир28,82 - 54,44 м²ПланировкаСвободнаяОтделкаЧерноваяМин. стоимость квартир13 158 000 ¤Макс. стоимость квартир29 942 000 ¤Этажность14Расстояние до моря1 600 мТип домаМонолит
Сочи, Центральный район, микрорайон Донская, Гончарова улицаЖК Каскад (на Гончарова)
ID: 58473
от 8 000 000 ¤от 195 122 ¤/м²от 41 м²Цена за м² от195 122 ¤/м²Цена за м² до215 000 ¤/м²Площадь квартир41 - 60,9 м²Вид на мореДаПланировкаРаздельныеМин. стоимость квартир8 000 000 ¤Макс. стоимость квартир12 119 100 ¤Этажность12Расстояние до моря6 900 мТип домаЖелезобет. с блочным заполнением
ТОП-12 участков
Сочи, Лазаревский район, микрорайон ОрдынкаЦЕНА СНИЖЕНА НА 1 МЛН!!!
ID: 60319
5 500 000 ¤7,3 сотокЦена5 500 000 ¤ВодоснабжениеНетКанализацияНетГазификацияВозможно подключитьсяПодъезд к участкудаПлощадь участка7.3 сотокСвет/ЭлектричествоВозможно подключитьсяЦелевое назначениеСадоводство, земли поселенийНаличие насажденийРасчищен
Сочи, Адлерский район, село Черешня, Подольская улицаЗемельный участок, 7.1 соток
ID: 66624
13 700 000 ¤7,1 сотокЦена13 700 000 ¤ВодоснабжениеВозможно подключитьсяКанализацияВозможно подключитьсяПодъезд к участкудаРельефРовныйПлощадь участка7.1 сотокСвет/ЭлектричествоВозможно подключитьсяЦелевое назначениеИЖС
Сочи, Центральный район, микрорайон КСМЗемельный участок
ID: 57667
5 000 000 ¤5,45 сотокЦена5 000 000 ¤ВодоснабжениеВозможно подключитьсяКанализацияЕстьПодъезд к участкудаРельефРовныйПлощадь участка5.45 сотокСвет/ЭлектричествоЕстьЦелевое назначениеСадоводство, земли поселенийНаличие насажденийРасчищен
Сочи, Хостинский район, микрорайон Прогресс, Юбилейная улицаУчасток ИЖС на Мацесте
ID: 68262
5 000 000 ¤8 сотокЦена5 000 000 ¤ВодоснабжениеВозможно подключитьсяКанализацияВозможно подключитьсяПодъезд к участкудаРельефРазнообразныйПлощадь участка8 сотокСвет/ЭлектричествоВозможно подключитьсяЦелевое назначениеИЖСНаличие насажденийНе расчищен
Сочи, Центральный район, микрорайон КСМ, В. ЮртЗемельный участок, 3.45 сотки
ID: 63192
2 200 000 ¤3,45 соткиЦена2 200 000 ¤ВодоснабжениеВозможно подключитьсяКанализацияВозможно подключитьсяГазификацияВозможно подключитьсяПодъезд к участкудаПлощадь участка3.45 соткиСвет/ЭлектричествоВозможно подключитьсяЦелевое назначениеСадоводство, земли поселенийНаличие насажденийРасчищен
Сочи, Центральный район, микрорайон Макаренко, Олимпийская улицаЗемельный участок, 5.7 соток
ID: 69141
10 500 000 ¤5,7 сотокЦена10 500 000 ¤Подъезд к участкудаПлощадь участка5.7 сотокЦелевое назначениеСадоводство с правом ИЖС
Сочи, Хостинский район, микрорайон ПрогрессЗемельный участок, 8.2 соток
ID: 57574
7 000 000 ¤8,2 сотокЦена7 000 000 ¤ВодоснабжениеВозможно подключитьсяКанализацияВозможно подключитьсяГазификацияВозможно подключитьсяПодъезд к участкудаПлощадь участка8.2 сотокСвет/ЭлектричествоВозможно подключитьсяЦелевое назначениеСадоводство с правом ИЖСНаличие насажденийСад
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха, Краево-Греческая улицаУчасток под строительство частного дома!
ID: 67256
41 000 000 ¤11 сотокЦена41 000 000 ¤ВодоснабжениеЕстьКанализацияЕстьГазификацияЕстьПодъезд к участкудаПлощадь участка11 сотокСвет/ЭлектричествоЕстьЦелевое назначениеИЖСНаличие насажденийСад
Сочи, Хостинский район, микрорайон Илларионовка28 соток в Хосте
ID: 66356
18 000 000 ¤28 сотокЦена18 000 000 ¤ВодоснабжениеПриродныйКанализацияНетГазификацияНетПодъезд к участкудаПлощадь участка28 сотокСвет/ЭлектричествоНетЦелевое назначениеЛПХНаличие насажденийСад
Сочи, Центральный район, микрорайон КСМ, ДжапаридзеУчасток под строительство дома!
ID: 67608
6 500 000 ¤5,5 сотокЦена6 500 000 ¤ВодоснабжениеПриродныйКанализацияВ перспективеГазификацияВ перспективеПодъезд к участкудаПлощадь участка5.5 сотокСвет/ЭлектричествоВ перспективеЦелевое назначениеСадоводство с правом ИЖСНаличие насажденийСад
Сочи, Хостинский район, микрорайон Раздольное, Изобильная улицаУчасток под строительство частного дома!
ID: 63407
8 000 000 ¤955 м²Цена8 000 000 ¤ВодоснабжениеПриродныйКанализацияВозможно подключитьсяГазификацияВозможно подключитьсяПодъезд к участкудаПлощадь участка955 м²Свет/ЭлектричествоВозможно подключитьсяЦелевое назначениеСадоводство, сельскохозяйст. назначениеНаличие насажденийРасчищен
Подберем решения по ипотеке уже сегодня
Выберите подходящий вам вариант и наши специалисты подготовят для вас актуальные предложения