Городской Риэлторский Центр г.Сочи

Вся недвижимость Сочи на одном сайте

Подберите интересующий вас вариант

ТОП-12 объектов недвижимости Сочи

ТОП-12 квартир ТОП-12 домов ТОП-12 новостроек ТОП-12 участков

ТОП-12 квартир

1-комнатная квартира, 36 м² - фото 1 1-комнатная квартира, 36 м² - фото 2 1-комнатная квартира, 36 м² - фото 3 1-комнатная квартира, 36 м² - фото 4
1-комнатная квартира, 36 м² - фото (мин.) 1 1-комнатная квартира, 36 м² - фото (мин.) 2 1-комнатная квартира, 36 м² - фото (мин.) 3 1-комнатная квартира, 36 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Макаренко, Вишневая улица ID: 67508 7 500 000 ¤ 208 334 ¤/м² 36 м² Цена 7 500 000 ¤ Количество комнат 1 Этаж 5 Этажность 5 Тип дома Железобет. с блочным заполнением Тип недвижимости Жилое помещение Площадь (общая) 36 м² Отделка Ремонт Планировка Раздельные
1-комнатная квартира, 23.7 м² - фото 1 1-комнатная квартира, 23.7 м² - фото 2 1-комнатная квартира, 23.7 м² - фото 3 1-комнатная квартира, 23.7 м² - фото 4
1-комнатная квартира, 23.7 м² - фото (мин.) 1 1-комнатная квартира, 23.7 м² - фото (мин.) 2 1-комнатная квартира, 23.7 м² - фото (мин.) 3 1-комнатная квартира, 23.7 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Соболевка, Молодогвардейская улица ID: 61730 5 800 000 ¤ 244 726 ¤/м² 23,7 м² Цена 5 800 000 ¤ Количество комнат 1 Этаж 3 Этажность 3 Расстояние до моря 1 000 м Тип недвижимости Жилое помещение Площадь (общая) 23,7 м² Площадь (жилая) 21,1 м² Отделка Ремонт Планировка Студия
3к-квартира 107 кв.м. - фото 1 3к-квартира 107 кв.м. - фото 2 3к-квартира 107 кв.м. - фото 3 3к-квартира 107 кв.м. - фото 4
Видео Планировки
3к-квартира 107 кв.м. - фото (мин.) 1 3к-квартира 107 кв.м. - фото (мин.) 2 3к-квартира 107 кв.м. - фото (мин.) 3 3к-квартира 107 кв.м. - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Центральный, Кубанская улица ID: 66314 60 000 000 ¤ 560 748 ¤/м² 107 м² Цена 60 000 000 ¤ Количество комнат 3 Этаж 6 Этажность 24 Расстояние до моря 700 м Тип недвижимости Квартира Площадь (общая) 107 м² Площадь (жилая) 59,6 м² Площадь (кухня) 15,3 м² Отделка Ремонт
2-комнатная квартира, 65 м² - фото 1 2-комнатная квартира, 65 м² - фото 2 2-комнатная квартира, 65 м² - фото 3 2-комнатная квартира, 65 м² - фото 4
2-комнатная квартира, 65 м² - фото (мин.) 1 2-комнатная квартира, 65 м² - фото (мин.) 2 2-комнатная квартира, 65 м² - фото (мин.) 3 2-комнатная квартира, 65 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Центральный, Парковая улица ID: 56770 45 000 000 ¤ 692 308 ¤/м² 65 м² Цена 45 000 000 ¤ Количество комнат 2 Этаж 3 Этажность 4 Тип дома Кирпич Тип недвижимости Квартира Площадь (общая) 65 м² Отделка Ремонт Планировка Раздельные Санузел Совмещенный
1-комнатная квартира, 30 м² - фото 1 1-комнатная квартира, 30 м² - фото 2 1-комнатная квартира, 30 м² - фото 3 1-комнатная квартира, 30 м² - фото 4
1-комнатная квартира, 30 м² - фото (мин.) 1 1-комнатная квартира, 30 м² - фото (мин.) 2 1-комнатная квартира, 30 м² - фото (мин.) 3 1-комнатная квартира, 30 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Макаренко, Голенева улица ID: 61711 6 350 000 ¤ 211 667 ¤/м² 30 м² Цена 6 350 000 ¤ Количество комнат 1 Этаж 2 Этажность 7 Тип дома Железобет. с блочным заполнением Тип недвижимости Жилое помещение Площадь (общая) 30 м² Отделка Ремонт Санузел Совмещенный
1-комнатная квартира, 23 м² - фото 1 1-комнатная квартира, 23 м² - фото 2 1-комнатная квартира, 23 м² - фото 3 1-комнатная квартира, 23 м² - фото 4
1-комнатная квартира, 23 м² - фото (мин.) 1 1-комнатная квартира, 23 м² - фото (мин.) 2 1-комнатная квартира, 23 м² - фото (мин.) 3 1-комнатная квартира, 23 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон КСМ, Армянская ID: 66489 4 800 000 ¤ 208 696 ¤/м² 23 м² Цена 4 800 000 ¤ Количество комнат 1 Этаж 3 Этажность 4 Тип дома Железобет. с блочным заполнением Тип недвижимости Жилое помещение Площадь (общая) 23 м² Отделка Ремонт Санузел Совмещенный
3-комнатная квартира, 103 м² - фото 1 3-комнатная квартира, 103 м² - фото 2 3-комнатная квартира, 103 м² - фото 3 3-комнатная квартира, 103 м² - фото 4
3-комнатная квартира, 103 м² - фото (мин.) 1 3-комнатная квартира, 103 м² - фото (мин.) 2 3-комнатная квартира, 103 м² - фото (мин.) 3 3-комнатная квартира, 103 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Завокзальный, Дагомысский пер., ЖК "Огни Сочи" ID: 66905 48 600 000 ¤ 471 845 ¤/м² 103 м² Цена 48 600 000 ¤ Количество комнат 3 Этаж 15 Этажность 21 Расстояние до моря 1 500 м Новостройка ЖК "Огни Сочи" Тип недвижимости Квартира Площадь (общая) 103 м² Отделка Черновая Планировка Раздельные
3-комнатная квартира, 64.8 м² - фото 1 3-комнатная квартира, 64.8 м² - фото 2 3-комнатная квартира, 64.8 м² - фото 3 3-комнатная квартира, 64.8 м² - фото 4
3-комнатная квартира, 64.8 м² - фото (мин.) 1 3-комнатная квартира, 64.8 м² - фото (мин.) 2 3-комнатная квартира, 64.8 м² - фото (мин.) 3 3-комнатная квартира, 64.8 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Завокзальный, Параллельная улица ID: 66946 17 700 000 ¤ 273 149 ¤/м² 64,8 м² Цена 17 700 000 ¤ Количество комнат 3 Этаж 11 Этажность 17 Тип дома Монолит Тип недвижимости Квартира Площадь (общая) 64,8 м² Площадь (жилая) 46,7 м²
3-комнатная квартира, 83.3 м² - фото 1 3-комнатная квартира, 83.3 м² - фото 2 3-комнатная квартира, 83.3 м² - фото 3 3-комнатная квартира, 83.3 м² - фото 4
3-комнатная квартира, 83.3 м² - фото (мин.) 1 3-комнатная квартира, 83.3 м² - фото (мин.) 2 3-комнатная квартира, 83.3 м² - фото (мин.) 3 3-комнатная квартира, 83.3 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Донская, Чехова улица ID: 66332 14 500 000 ¤ 174 070 ¤/м² 83,3 м² Цена 14 500 000 ¤ Количество комнат 3 Этаж 10 Этажность 12 Расстояние до моря 1 200 м Тип недвижимости Квартира Площадь (общая) 83,3 м² Площадь (кухня) 10 м² Отделка Хорошее Планировка Стандартная
Квартира в Красной Поляне! - фото 1 Квартира в Красной Поляне! - фото 2 Квартира в Красной Поляне! - фото 3 Квартира в Красной Поляне! - фото 4
Квартира в Красной Поляне! - фото (мин.) 1 Квартира в Красной Поляне! - фото (мин.) 2 Квартира в Красной Поляне! - фото (мин.) 3 Квартира в Красной Поляне! - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, микрорайон Красная Поляна, Защитников Кавказа улица ID: 68179 37 000 000 ¤ 351 712 ¤/м² 105,2 м² Цена 37 000 000 ¤ Количество комнат 3 Этаж 1 Этажность 5 Расстояние до моря 10 000 м Тип недвижимости Квартира Площадь (общая) 105,2 м² Отделка Ремонт Санузел Совмещенный
Квартира в центре Сочи - фото 1 Квартира в центре Сочи - фото 2 Квартира в центре Сочи - фото 3 Квартира в центре Сочи - фото 4
Квартира в центре Сочи - фото (мин.) 1 Квартира в центре Сочи - фото (мин.) 2 Квартира в центре Сочи - фото (мин.) 3 Квартира в центре Сочи - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Центральный, Горького улица ID: 67024 21 000 000 ¤ 390 335 ¤/м² 53,8 м² Цена 21 000 000 ¤ Количество комнат 1 Этаж 18 Этажность 21 Расстояние до моря 1 000 м Тип недвижимости Квартира Площадь (общая) 53,8 м² Отделка Ремонт Планировка Прямая Санузел Совмещенный
3-комнатная квартира, 110 м² - фото 1 3-комнатная квартира, 110 м² - фото 2 3-комнатная квартира, 110 м² - фото 3 3-комнатная квартира, 110 м² - фото 4
3-комнатная квартира, 110 м² - фото (мин.) 1 3-комнатная квартира, 110 м² - фото (мин.) 2 3-комнатная квартира, 110 м² - фото (мин.) 3 3-комнатная квартира, 110 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Завокзальный, Волгоградская ID: 67349 21 000 000 ¤ 190 910 ¤/м² 110 м² Цена 21 000 000 ¤ Количество комнат 3 Этаж 5 Этажность 6 Расстояние до моря 2 000 м Тип недвижимости Жилое помещение Площадь (общая) 110 м² Отделка Хорошее Планировка Нестандартная

ТОП-12 домов

Домовладение, 600 м² - фото 1 Домовладение, 600 м² - фото 2 Домовладение, 600 м² - фото 3 Домовладение, 600 м² - фото 4
Домовладение, 600 м² - фото (мин.) 1 Домовладение, 600 м² - фото (мин.) 2 Домовладение, 600 м² - фото (мин.) 3 Домовладение, 600 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, село Медовеевка, Медовеевская улица ID: 68683 390 000 000 ¤ 600 м² Цена 390 000 000 ¤ Этажность 3 Отделка Хорошее Тип дома Монолит Водоснабжение Есть Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 600 м² Площадь участка 34 сотки Свет/Электричество Есть
Коттедж - фото 1 Коттедж - фото 2 Коттедж - фото 3 Коттедж - фото 4
Коттедж - фото (мин.) 1 Коттедж - фото (мин.) 2 Коттедж - фото (мин.) 3 Коттедж - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Новая Мацеста, Мацестинская улица ID: 55346 37 000 000 ¤ 250 м² Цена 37 000 000 ¤ Этажность 2 Отделка Черновая Тип дома Железобет. с блочным заполнением Водоснабжение Есть Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 250 м² Площадь участка 6 соток Целевое назначение ИЖС Свет/Электричество Есть
Готовый дом в центре с видом на море! - фото 1 Готовый дом в центре с видом на море! - фото 2 Готовый дом в центре с видом на море! - фото 3 Готовый дом в центре с видом на море! - фото 4
Готовый дом в центре с видом на море! - фото (мин.) 1 Готовый дом в центре с видом на море! - фото (мин.) 2 Готовый дом в центре с видом на море! - фото (мин.) 3 Готовый дом в центре с видом на море! - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Донская, Высокогорная улица ID: 65409 38 000 000 ¤ 256 м² Цена 38 000 000 ¤ Этажность 3 Отделка Ремонт Тип дома Железобет. с блочным заполнением Количество санузлов 3 Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 256 м² Площадь участка 4.5 сотки Отопление Газ Свет/Электричество Есть
Домовладение, 368 м² - фото 1 Домовладение, 368 м² - фото 2 Домовладение, 368 м² - фото 3 Домовладение, 368 м² - фото 4
Домовладение, 368 м² - фото (мин.) 1 Домовладение, 368 м² - фото (мин.) 2 Домовладение, 368 м² - фото (мин.) 3 Домовладение, 368 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Центральный, Комсомольская улица ID: 60691 70 000 000 ¤ 368 м² Цена 70 000 000 ¤ Этажность 5 Отделка Хорошее Тип дома Железобет. с блочным заполнением Водоснабжение Есть Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 368 м² Площадь участка 2.2 сотки Целевое назначение ИЖС Отопление Газ
Дом в эко-стиле - фото 1 Дом в эко-стиле - фото 2 Дом в эко-стиле - фото 3 Дом в эко-стиле - фото 4
Дом в эко-стиле - фото (мин.) 1 Дом в эко-стиле - фото (мин.) 2 Дом в эко-стиле - фото (мин.) 3 Дом в эко-стиле - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Донская, Высокогорная улица ID: 65594 80 000 000 ¤ 185 м² Цена 80 000 000 ¤ Этажность 2 Отделка Ремонт Тип дома Деревянный Количество санузлов 2 Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 185 м² Площадь участка 872 м² Целевое назначение Садоводство, земли поселений Отопление Газ
Домовладение, 454 м² - фото 1 Домовладение, 454 м² - фото 2 Домовладение, 454 м² - фото 3 Домовладение, 454 м² - фото 4
Домовладение, 454 м² - фото (мин.) 1 Домовладение, 454 м² - фото (мин.) 2 Домовладение, 454 м² - фото (мин.) 3 Домовладение, 454 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Новый Сочи, Бамбуковая улица ID: 69321 42 000 000 ¤ 454 м² Цена 42 000 000 ¤ Этажность 3 Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 454 м² Площадь участка 3.5 сотки
Дом в КП Красная поляна - фото 1 Дом в КП Красная поляна - фото 2 Дом в КП Красная поляна - фото 3 Дом в КП Красная поляна - фото 4
Дом в КП Красная поляна - фото (мин.) 1 Дом в КП Красная поляна - фото (мин.) 2 Дом в КП Красная поляна - фото (мин.) 3 Дом в КП Красная поляна - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, микрорайон Красная Поляна, Светлая улица, КП Красная Поляна ID: 49897 84 000 000 ¤ 200 м² Цена 84 000 000 ¤ Этажность 2 Отделка Черновая Тип дома Железобет. с блочным заполнением Количество санузлов 2 Коттеджный поселок КП Красная Поляна Тип недвижимости Дом в коттеджном городке Площадь строения 200 м² Площадь участка 5.5 соток Целевое назначение ИЖС
Домовладение, 338 м² - фото 1 Домовладение, 338 м² - фото 2 Домовладение, 338 м² - фото 3 Домовладение, 338 м² - фото 4
Домовладение, 338 м² - фото (мин.) 1 Домовладение, 338 м² - фото (мин.) 2 Домовладение, 338 м² - фото (мин.) 3 Домовладение, 338 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Пластунка, Леселидзе улица ID: 70007 150 000 000 ¤ 338 м² Цена 150 000 000 ¤ Этажность 2 Отделка Ремонт Тип дома Деревянный Количество санузлов 3 Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 338 м² Площадь участка 14 соток Целевое назначение ИЖС Отопление Газ
Домовладение, 200 м² - фото 1 Домовладение, 200 м² - фото 2 Домовладение, 200 м² - фото 3 Домовладение, 200 м² - фото 4
Домовладение, 200 м² - фото (мин.) 1 Домовладение, 200 м² - фото (мин.) 2 Домовладение, 200 м² - фото (мин.) 3 Домовладение, 200 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Новая Мацеста, Мацестинская улица ID: 55349 28 000 000 ¤ 200 м² Цена 28 000 000 ¤ Этажность 2 Отделка Черновая Тип дома Железобет. с блочным заполнением Водоснабжение Есть Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 200 м² Площадь участка 3.3 сотки Целевое назначение ИЖС Свет/Электричество Есть
Домовладение, 200 м² - фото 1 Домовладение, 200 м² - фото 2 Домовладение, 200 м² - фото 3 Домовладение, 200 м² - фото 4
Домовладение, 200 м² - фото (мин.) 1 Домовладение, 200 м² - фото (мин.) 2 Домовладение, 200 м² - фото (мин.) 3 Домовладение, 200 м² - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Новая Мацеста, Мацестинская улица ID: 55350 26 000 000 ¤ 200 м² Цена 26 000 000 ¤ Этажность 2 Отделка Черновая Тип дома Железобет. с блочным заполнением Водоснабжение Есть Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 200 м² Площадь участка 3.3 сотки Целевое назначение ИЖС Свет/Электричество Есть
Коттедж в Сочи с видом на море! - фото 1 Коттедж в Сочи с видом на море! - фото 2 Коттедж в Сочи с видом на море! - фото 3 Коттедж в Сочи с видом на море! - фото 4
Коттедж в Сочи с видом на море! - фото (мин.) 1 Коттедж в Сочи с видом на море! - фото (мин.) 2 Коттедж в Сочи с видом на море! - фото (мин.) 3 Коттедж в Сочи с видом на море! - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Мамайка, Ландышевая улица ID: 69896 65 000 000 ¤ 258 м² Цена 65 000 000 ¤ Этажность 3 Отделка Требует ремонта Тип дома Железобет. с блочным заполнением Количество санузлов 4 Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 258,4 м² Площадь участка 609 соток Целевое назначение Садоводство Отопление Газ
Дом по цене квартиры - фото 1 Дом по цене квартиры - фото 2 Дом по цене квартиры - фото 3 Дом по цене квартиры - фото 4
Дом по цене квартиры - фото (мин.) 1 Дом по цене квартиры - фото (мин.) 2 Дом по цене квартиры - фото (мин.) 3 Дом по цене квартиры - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, Чайсовхоз, Банановая улица ID: 69339 10 700 000 ¤ 123 м² Цена 10 700 000 ¤ Этажность 2 Отделка Под чистовую отделку Водоснабжение Есть Канализация Септик Тип недвижимости Домовладение Площадь строения 123 м² Площадь участка 3 сотки Целевое назначение ИЖС Отопление Электрическое отопление

ТОП-12 новостроек

ЖК Сочи Парк - фото 1 ЖК Сочи Парк - фото 2 ЖК Сочи Парк - фото 3 ЖК Сочи Парк - фото 4
ЖК Сочи Парк - фото (мин.) 1 ЖК Сочи Парк - фото (мин.) 2 ЖК Сочи Парк - фото (мин.) 3 ЖК Сочи Парк - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха, Бытха улица ID: 61328 от 6 700 000 ¤ от 293 479 ¤/м² от 17,8 м² Цена за м² от 293 479 ¤/м² Цена за м² до 500 000 ¤/м² Площадь квартир 17,8 - 64,4 м² Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 700 000 ¤ Макс. стоимость квартир 27 370 000 ¤ Этажность 19 Расстояние до моря 950 м Тип дома Монолит
ЖК Кислород - фото 1 ЖК Кислород - фото 2 ЖК Кислород - фото 3 ЖК Кислород - фото 4
ЖК Кислород - фото (мин.) 1 ЖК Кислород - фото (мин.) 2 ЖК Кислород - фото (мин.) 3 ЖК Кислород - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха, Ясногорская улица ID: 59856 от 6 868 750 ¤ от 289 094 ¤/м² от 15,7 м² Цена за м² от 289 094 ¤/м² Цена за м² до 508 500 ¤/м² Площадь квартир 15,7 - 66,1 м² Вид на море Да Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 868 750 ¤ Макс. стоимость квартир 29 112 510 ¤ Этажность 19 Расстояние до моря 1 500 м
ЖК Горный Квартал - фото 1 ЖК Горный Квартал - фото 2 ЖК Горный Квартал - фото 3 ЖК Горный Квартал - фото 4
ЖК Горный Квартал - фото (мин.) 1 ЖК Горный Квартал - фото (мин.) 2 ЖК Горный Квартал - фото (мин.) 3 ЖК Горный Квартал - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Раздольное, Тепличная улица ID: 69176 от 7 557 110 ¤ от 260 000 ¤/м² от 25,3 м² Цена за м² от 260 000 ¤/м² Цена за м² до 431 400 ¤/м² Площадь квартир 25,3 - 81,9 м² Отделка Под чистовую отделку Мин. стоимость квартир 7 557 110 ¤ Макс. стоимость квартир 24 913 980 ¤ Этажность 16 Тип дома Монолит
ЖК Аллея Парк - фото 1 ЖК Аллея Парк - фото 2 ЖК Аллея Парк - фото 3 ЖК Аллея Парк - фото 4
ЖК Аллея Парк - фото (мин.) 1 ЖК Аллея Парк - фото (мин.) 2 ЖК Аллея Парк - фото (мин.) 3 ЖК Аллея Парк - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Дагомыс, Батумское шоссе ID: 49315 от 7 250 000 ¤ от 179 245 ¤/м² от 26,5 м² Цена за м² от 179 245 ¤/м² Цена за м² до 400 000 ¤/м² Площадь квартир 26,5 - 116,6 м² Вид на море Да Планировка Свободная Мин. стоимость квартир 7 250 000 ¤ Макс. стоимость квартир 46 640 000 ¤ Этажность 20 Расстояние до моря 800 м Тип дома Монолит
ЖК Каравелла Португалии - фото 1 ЖК Каравелла Португалии - фото 2 ЖК Каравелла Португалии - фото 3 ЖК Каравелла Португалии - фото 4
ЖК Каравелла Португалии - фото (мин.) 1 ЖК Каравелла Португалии - фото (мин.) 2 ЖК Каравелла Португалии - фото (мин.) 3 ЖК Каравелла Португалии - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Дагомыс, Старошоссейная улица ID: 26455 от 8 200 000 ¤ от 241 945 ¤/м² от 22,83 м² Цена за м² от 241 945 ¤/м² Цена за м² до 600 258 ¤/м² Площадь квартир 22,83 - 99,43 м² Вид на море Да Планировка Раздельные Мин. стоимость квартир 8 200 000 ¤ Макс. стоимость квартир 30 650 000 ¤ Этажность 13 Расстояние до моря 70 м Тип дома Монолит
ЖК Мармелад - фото 1 ЖК Мармелад - фото 2 ЖК Мармелад - фото 3 ЖК Мармелад - фото 4
ЖК Мармелад - фото (мин.) 1 ЖК Мармелад - фото (мин.) 2 ЖК Мармелад - фото (мин.) 3 ЖК Мармелад - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Лазаревское, Павлова переулок улица ID: 69323 от 6 858 598 ¤ от 205 369 ¤/м² от 23,77 м² Цена за м² от 205 369 ¤/м² Цена за м² до 310 172 ¤/м² Площадь квартир 23,77 - 76,49 м² Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 858 598 ¤ Макс. стоимость квартир 19 887 400 ¤ Этажность 10 Расстояние до моря 1 500 м Тип дома Монолит
ЖК Флора - фото 1 ЖК Флора - фото 2 ЖК Флора - фото 3 ЖК Флора - фото 4
ЖК Флора - фото (мин.) 1 ЖК Флора - фото (мин.) 2 ЖК Флора - фото (мин.) 3 ЖК Флора - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Кудепста, Искры улица ID: 54977 от 6 420 480 ¤ от 264 958 ¤/м² от 20,9 м² Цена за м² от 264 958 ¤/м² Цена за м² до 399 500 ¤/м² Площадь квартир 20,9 - 71,5 м² Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 420 480 ¤ Макс. стоимость квартир 25 716 200 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 1 530 м Тип дома Монолит
ЖК Летний - фото 1 ЖК Летний - фото 2 ЖК Летний - фото 3 ЖК Летний - фото 4
ЖК Летний - фото (мин.) 1 ЖК Летний - фото (мин.) 2 ЖК Летний - фото (мин.) 3 ЖК Летний - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Кудепста, Искры улица ID: 57735 от 6 735 050 ¤ от 274 900 ¤/м² от 21,7 м² Цена за м² от 274 900 ¤/м² Цена за м² до 354 800 ¤/м² Площадь квартир 21,7 - 39,4 м² Планировка Свободная Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 735 050 ¤ Макс. стоимость квартир 13 189 620 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 1 900 м Тип дома Монолит
ЖК Фрукты - фото 1 ЖК Фрукты - фото 2 ЖК Фрукты - фото 3 ЖК Фрукты - фото 4
ЖК Фрукты - фото (мин.) 1 ЖК Фрукты - фото (мин.) 2 ЖК Фрукты - фото (мин.) 3 ЖК Фрукты - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, село Верхневесёлое, Акаций улица ID: 48003 от 8 500 000 ¤ от 290 648 ¤/м² от 28 м² Цена за м² от 290 648 ¤/м² Цена за м² до 530 300 ¤/м² Площадь квартир 28 - 75,3 м² Мин. стоимость квартир 8 500 000 ¤ Макс. стоимость квартир 32 424 180 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 1 900 м
ЖК Морская Симфония 2 - фото 1 ЖК Морская Симфония 2 - фото 2 ЖК Морская Симфония 2 - фото 3 ЖК Морская Симфония 2 - фото 4
ЖК Морская Симфония 2 - фото (мин.) 1 ЖК Морская Симфония 2 - фото (мин.) 2 ЖК Морская Симфония 2 - фото (мин.) 3 ЖК Морская Симфония 2 - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, микрорайон Курортный Городок, Ленина ID: 39665 от 11 200 000 ¤ от 300 273 ¤/м² от 32,75 м² Цена за м² от 300 273 ¤/м² Цена за м² до 442 000 ¤/м² Площадь квартир 32,75 - 91,6 м² Вид на море Да Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 11 200 000 ¤ Макс. стоимость квартир 35 650 000 ¤ Этажность 21 Расстояние до моря 450 м Тип дома Монолит
ЖК Атлантис - фото 1 ЖК Атлантис - фото 2 ЖК Атлантис - фото 3 ЖК Атлантис - фото 4
ЖК Атлантис - фото (мин.) 1 ЖК Атлантис - фото (мин.) 2 ЖК Атлантис - фото (мин.) 3 ЖК Атлантис - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха, Бытха улица ID: 63498 от 13 158 000 ¤ от 450 000 ¤/м² от 28,82 м² Цена за м² от 450 000 ¤/м² Цена за м² до 650 000 ¤/м² Площадь квартир 28,82 - 54,44 м² Планировка Свободная Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 13 158 000 ¤ Макс. стоимость квартир 29 942 000 ¤ Этажность 14 Расстояние до моря 1 600 м Тип дома Монолит
ЖК Каскад (на Гончарова) - фото 1 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото 2 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото 3 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото 4
ЖК Каскад (на Гончарова) - фото (мин.) 1 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото (мин.) 2 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото (мин.) 3 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Донская, Гончарова улица ID: 58473 от 8 000 000 ¤ от 195 122 ¤/м² от 41 м² Цена за м² от 195 122 ¤/м² Цена за м² до 215 000 ¤/м² Площадь квартир 41 - 60,9 м² Вид на море Да Планировка Раздельные Мин. стоимость квартир 8 000 000 ¤ Макс. стоимость квартир 12 119 100 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 6 900 м Тип дома Железобет. с блочным заполнением

ТОП-12 участков

ЦЕНА СНИЖЕНА НА 1 МЛН!!! - фото 1 ЦЕНА СНИЖЕНА НА 1 МЛН!!! - фото 2 ЦЕНА СНИЖЕНА НА 1 МЛН!!! - фото 3 ЦЕНА СНИЖЕНА НА 1 МЛН!!! - фото 4
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 1 МЛН!!! - фото (мин.) 1 ЦЕНА СНИЖЕНА НА 1 МЛН!!! - фото (мин.) 2 ЦЕНА СНИЖЕНА НА 1 МЛН!!! - фото (мин.) 3 ЦЕНА СНИЖЕНА НА 1 МЛН!!! - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Ордынка ID: 60319 5 500 000 ¤ 7,3 соток Цена 5 500 000 ¤ Водоснабжение Нет Канализация Нет Газификация Возможно подключиться Подъезд к участку да Площадь участка 7.3 соток Свет/Электричество Возможно подключиться Целевое назначение Садоводство, земли поселений Наличие насаждений Расчищен
Земельный участок, 7.1 соток - фото 1 Земельный участок, 7.1 соток - фото 2 Земельный участок, 7.1 соток - фото 3 Земельный участок, 7.1 соток - фото 4
Земельный участок, 7.1 соток - фото (мин.) 1 Земельный участок, 7.1 соток - фото (мин.) 2 Земельный участок, 7.1 соток - фото (мин.) 3 Земельный участок, 7.1 соток - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, село Черешня, Подольская улица ID: 66624 13 700 000 ¤ 7,1 соток Цена 13 700 000 ¤ Водоснабжение Возможно подключиться Канализация Возможно подключиться Подъезд к участку да Рельеф Ровный Площадь участка 7.1 соток Свет/Электричество Возможно подключиться Целевое назначение ИЖС
Земельный участок - фото 1 Земельный участок - фото 2 Земельный участок - фото 3 Земельный участок - фото 4
Земельный участок - фото (мин.) 1 Земельный участок - фото (мин.) 2 Земельный участок - фото (мин.) 3 Земельный участок - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон КСМ ID: 57667 5 000 000 ¤ 5,45 соток Цена 5 000 000 ¤ Водоснабжение Возможно подключиться Канализация Есть Подъезд к участку да Рельеф Ровный Площадь участка 5.45 соток Свет/Электричество Есть Целевое назначение Садоводство, земли поселений Наличие насаждений Расчищен
Участок ИЖС на Мацесте - фото 1 Участок ИЖС на Мацесте - фото 2 Участок ИЖС на Мацесте - фото 3 Участок ИЖС на Мацесте - фото 4
Участок ИЖС на Мацесте - фото (мин.) 1 Участок ИЖС на Мацесте - фото (мин.) 2 Участок ИЖС на Мацесте - фото (мин.) 3 Участок ИЖС на Мацесте - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Прогресс, Юбилейная улица ID: 68262 5 000 000 ¤ 8 соток Цена 5 000 000 ¤ Водоснабжение Возможно подключиться Канализация Возможно подключиться Подъезд к участку да Рельеф Разнообразный Площадь участка 8 соток Свет/Электричество Возможно подключиться Целевое назначение ИЖС Наличие насаждений Не расчищен
Земельный участок, 3.45 сотки - фото 1 Земельный участок, 3.45 сотки - фото 2 Земельный участок, 3.45 сотки - фото 3 Земельный участок, 3.45 сотки - фото 4
Земельный участок, 3.45 сотки - фото (мин.) 1 Земельный участок, 3.45 сотки - фото (мин.) 2 Земельный участок, 3.45 сотки - фото (мин.) 3 Земельный участок, 3.45 сотки - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон КСМ, В. Юрт ID: 63192 2 200 000 ¤ 3,45 сотки Цена 2 200 000 ¤ Водоснабжение Возможно подключиться Канализация Возможно подключиться Газификация Возможно подключиться Подъезд к участку да Площадь участка 3.45 сотки Свет/Электричество Возможно подключиться Целевое назначение Садоводство, земли поселений Наличие насаждений Расчищен
Земельный участок, 5.7 соток - фото 1 Земельный участок, 5.7 соток - фото 2 Земельный участок, 5.7 соток - фото 3 Земельный участок, 5.7 соток - фото 4
Земельный участок, 5.7 соток - фото (мин.) 1 Земельный участок, 5.7 соток - фото (мин.) 2 Земельный участок, 5.7 соток - фото (мин.) 3 Земельный участок, 5.7 соток - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Макаренко, Олимпийская улица ID: 69141 10 500 000 ¤ 5,7 соток Цена 10 500 000 ¤ Подъезд к участку да Площадь участка 5.7 соток Целевое назначение Садоводство с правом ИЖС
Земельный участок, 8.2 соток - фото 1 Земельный участок, 8.2 соток - фото 2 Земельный участок, 8.2 соток - фото 3 Земельный участок, 8.2 соток - фото 4
Земельный участок, 8.2 соток - фото (мин.) 1 Земельный участок, 8.2 соток - фото (мин.) 2 Земельный участок, 8.2 соток - фото (мин.) 3 Земельный участок, 8.2 соток - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Прогресс ID: 57574 7 000 000 ¤ 8,2 соток Цена 7 000 000 ¤ Водоснабжение Возможно подключиться Канализация Возможно подключиться Газификация Возможно подключиться Подъезд к участку да Площадь участка 8.2 соток Свет/Электричество Возможно подключиться Целевое назначение Садоводство с правом ИЖС Наличие насаждений Сад
Участок под строительство частного дома! - фото 1 Участок под строительство частного дома! - фото 2 Участок под строительство частного дома! - фото 3 Участок под строительство частного дома! - фото 4
Участок под строительство частного дома! - фото (мин.) 1 Участок под строительство частного дома! - фото (мин.) 2 Участок под строительство частного дома! - фото (мин.) 3 Участок под строительство частного дома! - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха, Краево-Греческая улица ID: 67256 41 000 000 ¤ 11 соток Цена 41 000 000 ¤ Водоснабжение Есть Канализация Есть Газификация Есть Подъезд к участку да Площадь участка 11 соток Свет/Электричество Есть Целевое назначение ИЖС Наличие насаждений Сад
Земельный участок, 5.7 соток - фото 1 Земельный участок, 5.7 соток - фото 2 Земельный участок, 5.7 соток - фото 3 Земельный участок, 5.7 соток - фото 4
Земельный участок, 5.7 соток - фото (мин.) 1 Земельный участок, 5.7 соток - фото (мин.) 2 Земельный участок, 5.7 соток - фото (мин.) 3 Земельный участок, 5.7 соток - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, село Верхневесёлое, Васильковый переулок улица ID: 69144 6 850 000 ¤ 5,7 соток Цена 6 850 000 ¤ Водоснабжение Возможно подключиться Канализация Возможно подключиться Газификация Возможно подключиться Подъезд к участку нет Площадь участка 5.7 соток Свет/Электричество Возможно подключиться Целевое назначение Садоводство Наличие насаждений Сад
28 соток в Хосте - фото 1 28 соток в Хосте - фото 2 28 соток в Хосте - фото 3 28 соток в Хосте - фото 4
28 соток в Хосте - фото (мин.) 1 28 соток в Хосте - фото (мин.) 2 28 соток в Хосте - фото (мин.) 3 28 соток в Хосте - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Илларионовка ID: 66356 18 000 000 ¤ 28 соток Цена 18 000 000 ¤ Водоснабжение Природный Канализация Нет Газификация Нет Подъезд к участку да Площадь участка 28 соток Свет/Электричество Нет Целевое назначение ЛПХ Наличие насаждений Сад
Участок под строительство дома! - фото 1 Участок под строительство дома! - фото 2 Участок под строительство дома! - фото 3 Участок под строительство дома! - фото 4
Участок под строительство дома! - фото (мин.) 1 Участок под строительство дома! - фото (мин.) 2 Участок под строительство дома! - фото (мин.) 3 Участок под строительство дома! - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон КСМ, Джапаридзе ID: 67608 6 500 000 ¤ 5,5 соток Цена 6 500 000 ¤ Водоснабжение Природный Канализация В перспективе Газификация В перспективе Подъезд к участку да Площадь участка 5.5 соток Свет/Электричество В перспективе Целевое назначение Садоводство с правом ИЖС Наличие насаждений Сад
Участок под строительство частного дома! - фото 1 Участок под строительство частного дома! - фото 2 Участок под строительство частного дома! - фото 3 Участок под строительство частного дома! - фото 4
Участок под строительство частного дома! - фото (мин.) 1 Участок под строительство частного дома! - фото (мин.) 2 Участок под строительство частного дома! - фото (мин.) 3 Участок под строительство частного дома! - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Раздольное, Изобильная улица ID: 63407 8 000 000 ¤ 955 м² Цена 8 000 000 ¤ Водоснабжение Природный Канализация Возможно подключиться Газификация Возможно подключиться Подъезд к участку да Площадь участка 955 м² Свет/Электричество Возможно подключиться Целевое назначение Садоводство, сельскохозяйст. назначение Наличие насаждений Расчищен

Подберем решения по ипотеке уже сегодня

Выберите подходящий вам вариант и наши специалисты подготовят для вас актуальные предложения

Ипотечные кредиты

Ипотечные кредиты

Бесплатно подберем базовую ипотечную программу

от 13%
Ставка по ипотеке
от 10%
Первоначальный взнос
Получить расчет
Ипотека для семей с детьми

Ипотека для семей с детьми

Используем материнский капитал в качестве первоначального взноса

от 4.5%
Ставка по ипотеке
от 15%
Первоначальный взнос