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Новостройки в Сочи

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ЖК Сочи Парк - фото 1 ЖК Сочи Парк - фото 2 ЖК Сочи Парк - фото 3 ЖК Сочи Парк - фото 4
ЖК Сочи Парк - фото (мин.) 1 ЖК Сочи Парк - фото (мин.) 2 ЖК Сочи Парк - фото (мин.) 3 ЖК Сочи Парк - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха ID: 61328 от 6 300 000 ¤ от 302 905 ¤/м² от 16,4 м² Цена за м² от 302 905 ¤/м² Цена за м² до 490 000 ¤/м² Площадь квартир 16,4 - 64,4 м² Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 300 000 ¤ Макс. стоимость квартир 27 370 000 ¤ Этажность 19 Расстояние до моря 950 м Тип дома Монолит
ЖК Кислород - фото 1 ЖК Кислород - фото 2 ЖК Кислород - фото 3 ЖК Кислород - фото 4
Видео
ЖК Кислород - фото (мин.) 1 ЖК Кислород - фото (мин.) 2 ЖК Кислород - фото (мин.) 3 ЖК Кислород - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха ID: 59856 от 6 500 000 ¤ от 315 375 ¤/м² от 15,44 м² Цена за м² от 315 375 ¤/м² Цена за м² до 578 400 ¤/м² Площадь квартир 15,44 - 66,12 м² Вид на море Да Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 500 000 ¤ Макс. стоимость квартир 27 490 386 ¤ Этажность 19 Расстояние до моря 1 500 м Тип дома Монолит
ЖК Горный Квартал - фото 1 ЖК Горный Квартал - фото 2 ЖК Горный Квартал - фото 3 ЖК Горный Квартал - фото 4
ЖК Горный Квартал - фото (мин.) 1 ЖК Горный Квартал - фото (мин.) 2 ЖК Горный Квартал - фото (мин.) 3 ЖК Горный Квартал - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Раздольное ID: 69176 от 7 557 110 ¤ от 260 000 ¤/м² от 25,3 м² Цена за м² от 260 000 ¤/м² Цена за м² до 431 400 ¤/м² Площадь квартир 25,3 - 81,9 м² Отделка Под чистовую отделку Мин. стоимость квартир 7 557 110 ¤ Макс. стоимость квартир 24 913 980 ¤ Этажность 16 Расстояние до моря 2 000 м Тип дома Монолит
ЖК Аллея Парк - фото 1 ЖК Аллея Парк - фото 2 ЖК Аллея Парк - фото 3 ЖК Аллея Парк - фото 4
ЖК Аллея Парк - фото (мин.) 1 ЖК Аллея Парк - фото (мин.) 2 ЖК Аллея Парк - фото (мин.) 3 ЖК Аллея Парк - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, посёлок городского типа Дагомыс ID: 49315 от 7 000 000 ¤ от 206 921 ¤/м² от 26,5 м² Цена за м² от 206 921 ¤/м² Цена за м² до 440 000 ¤/м² Площадь квартир 26,5 - 116,6 м² Вид на море Да Планировка Свободная Мин. стоимость квартир 7 000 000 ¤ Макс. стоимость квартир 40 810 000 ¤ Этажность 20 Расстояние до моря 800 м Тип дома Монолит
ЖК Каравелла Португалии - фото 1 ЖК Каравелла Португалии - фото 2 ЖК Каравелла Португалии - фото 3 ЖК Каравелла Португалии - фото 4
ЖК Каравелла Португалии - фото (мин.) 1 ЖК Каравелла Португалии - фото (мин.) 2 ЖК Каравелла Португалии - фото (мин.) 3 ЖК Каравелла Португалии - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, посёлок городского типа Дагомыс ID: 26455 от 8 200 000 ¤ от 243 394 ¤/м² от 22,83 м² Цена за м² от 243 394 ¤/м² Цена за м² до 600 258 ¤/м² Площадь квартир 22,83 - 114,97 м² Вид на море Да Планировка Раздельные Мин. стоимость квартир 8 200 000 ¤ Макс. стоимость квартир 31 500 000 ¤ Этажность 13 Расстояние до моря 70 м Тип дома Монолит
ЖК Флора - фото 1 ЖК Флора - фото 2 ЖК Флора - фото 3 ЖК Флора - фото 4
ЖК Флора - фото (мин.) 1 ЖК Флора - фото (мин.) 2 ЖК Флора - фото (мин.) 3 ЖК Флора - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Кудепста ID: 54977 от 5 700 000 ¤ от 204 360 ¤/м² от 23,6 м² Цена за м² от 204 360 ¤/м² Цена за м² до 3 254 400 ¤/м² Площадь квартир 23,6 - 71,5 м² Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 5 700 000 ¤ Макс. стоимость квартир 116 010 440 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 1 530 м Тип дома Монолит
ЖК Мармелад - фото 1 ЖК Мармелад - фото 2 ЖК Мармелад - фото 3 ЖК Мармелад - фото 4
ЖК Мармелад - фото (мин.) 1 ЖК Мармелад - фото (мин.) 2 ЖК Мармелад - фото (мин.) 3 ЖК Мармелад - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Лазаревское ID: 69323 от 7 664 933 ¤ от 191 538 ¤/м² от 25,9 м² Цена за м² от 191 538 ¤/м² Цена за м² до 316 368 ¤/м² Площадь квартир 25,9 - 87,2 м² Вид на море Да Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 7 664 933 ¤ Макс. стоимость квартир 20 881 784 ¤ Этажность 10 Расстояние до моря 1 500 м Тип дома Монолит
ЖК Летний - фото 1 ЖК Летний - фото 2 ЖК Летний - фото 3 ЖК Летний - фото 4
ЖК Летний - фото (мин.) 1 ЖК Летний - фото (мин.) 2 ЖК Летний - фото (мин.) 3 ЖК Летний - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Кудепста ID: 57735 от 6 400 000 ¤ от 217 143 ¤/м² от 23,6 м² Цена за м² от 217 143 ¤/м² Цена за м² до 394 000 ¤/м² Площадь квартир 23,6 - 39,4 м² Планировка Свободная Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 400 000 ¤ Макс. стоимость квартир 14 723 100 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 1 900 м Тип дома Монолит
ЖК Фрукты - фото 1 ЖК Фрукты - фото 2 ЖК Фрукты - фото 3 ЖК Фрукты - фото 4
ЖК Фрукты - фото (мин.) 1 ЖК Фрукты - фото (мин.) 2 ЖК Фрукты - фото (мин.) 3 ЖК Фрукты - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, село Верхневесёлое ID: 48003 от 9 500 000 ¤ от 290 648 ¤/м² от 31,2 м² Цена за м² от 290 648 ¤/м² Цена за м² до 533 300 ¤/м² Площадь квартир 31,2 - 75,3 м² Мин. стоимость квартир 9 500 000 ¤ Макс. стоимость квартир 32 432 400 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 1 900 м
ЖК Морская Симфония 2 - фото 1 ЖК Морская Симфония 2 - фото 2 ЖК Морская Симфония 2 - фото 3 ЖК Морская Симфония 2 - фото 4
ЖК Морская Симфония 2 - фото (мин.) 1 ЖК Морская Симфония 2 - фото (мин.) 2 ЖК Морская Симфония 2 - фото (мин.) 3 ЖК Морская Симфония 2 - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, микрорайон Курортный Городок ID: 39665 от 10 000 000 ¤ от 307 018 ¤/м² от 32,54 м² Цена за м² от 307 018 ¤/м² Цена за м² до 442 000 ¤/м² Площадь квартир 32,54 - 91,6 м² Вид на море Да Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 10 000 000 ¤ Макс. стоимость квартир 35 650 000 ¤ Этажность 21 Расстояние до моря 450 м Тип дома Монолит
ЖК Атлантис - фото 1 ЖК Атлантис - фото 2 ЖК Атлантис - фото 3 ЖК Атлантис - фото 4
Видео
ЖК Атлантис - фото (мин.) 1 ЖК Атлантис - фото (мин.) 2 ЖК Атлантис - фото (мин.) 3 ЖК Атлантис - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха ID: 63498 от 14 410 000 ¤ от 430 000 ¤/м² от 28,82 м² Цена за м² от 430 000 ¤/м² Цена за м² до 600 000 ¤/м² Площадь квартир 28,82 - 54,44 м² Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 14 410 000 ¤ Макс. стоимость квартир 29 942 000 ¤ Этажность 14 Расстояние до моря 1 600 м Тип дома Монолит
ЖК Каскад (на Гончарова) - фото 1 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото 2 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото 3 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото 4
ЖК Каскад (на Гончарова) - фото (мин.) 1 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото (мин.) 2 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото (мин.) 3 ЖК Каскад (на Гончарова) - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Донская ID: 58473 от 8 000 000 ¤ от 195 122 ¤/м² от 41 м² Цена за м² от 195 122 ¤/м² Цена за м² до 215 000 ¤/м² Площадь квартир 41 - 60,9 м² Вид на море Да Планировка Раздельные Мин. стоимость квартир 8 000 000 ¤ Макс. стоимость квартир 12 119 100 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 6 900 м Тип дома Железобет. с блочным заполнением
АК Mantera Seaview Rеsidence (Мантера) - фото 1 АК Mantera Seaview Rеsidence (Мантера) - фото 2 АК Mantera Seaview Rеsidence (Мантера) - фото 3 АК Mantera Seaview Rеsidence (Мантера) - фото 4
АК Mantera Seaview Rеsidence (Мантера) - фото (мин.) 1 АК Mantera Seaview Rеsidence (Мантера) - фото (мин.) 2 АК Mantera Seaview Rеsidence (Мантера) - фото (мин.) 3 АК Mantera Seaview Rеsidence (Мантера) - фото (мин.) 4
Сочи, Адлерский район, микрорайон Сириус ID: 60402 Цена по запросу от 53,07 м² Цена По запросу Площадь квартир 53,07 - 90,16 м² Вид на море Да Отделка Ремонт Этажность 6-8 Расстояние до моря 70 м Тип дома Монолит
АК Reef Residence (Риф Резиденс) - фото 1 АК Reef Residence (Риф Резиденс) - фото 2 АК Reef Residence (Риф Резиденс) - фото 3 АК Reef Residence (Риф Резиденс) - фото 4
АК Reef Residence (Риф Резиденс) - фото (мин.) 1 АК Reef Residence (Риф Резиденс) - фото (мин.) 2 АК Reef Residence (Риф Резиденс) - фото (мин.) 3 АК Reef Residence (Риф Резиденс) - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Новый Сочи ID: 41492 Цена по запросу от 84 м² Цена По запросу Площадь квартир 84 - 660 м² Вид на море Да Планировка Свободная Отделка Черновая Этажность 13 Тип дома Монолит
ЖК Семейный (Лазаревское) - фото 1 ЖК Семейный (Лазаревское) - фото 2 ЖК Семейный (Лазаревское) - фото 3 ЖК Семейный (Лазаревское) - фото 4
ЖК Семейный (Лазаревское) - фото (мин.) 1 ЖК Семейный (Лазаревское) - фото (мин.) 2 ЖК Семейный (Лазаревское) - фото (мин.) 3 ЖК Семейный (Лазаревское) - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Лазаревское ID: 42089 от 4 500 000 ¤ от 161 539 ¤/м² от 22 м² Цена за м² от 161 539 ¤/м² Цена за м² до 334 091 ¤/м² Площадь квартир 22 - 56,64 м² Вид на море Да Планировка Свободная Мин. стоимость квартир 4 500 000 ¤ Макс. стоимость квартир 12 687 360 ¤ Этажность 9 Расстояние до моря 1 700 м Тип дома Монолит
ЖК Аура - фото 1 ЖК Аура - фото 2 ЖК Аура - фото 3 ЖК Аура - фото 4
ЖК Аура - фото (мин.) 1 ЖК Аура - фото (мин.) 2 ЖК Аура - фото (мин.) 3 ЖК Аура - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Раздольное ID: 55164 от 5 103 500 ¤ от 254 100 ¤/м² от 17,3 м² Цена за м² от 254 100 ¤/м² Цена за м² до 300 000 ¤/м² Площадь квартир 17,3 - 24,7 м² Планировка Студия Отделка Ремонт Мин. стоимость квартир 5 103 500 ¤ Макс. стоимость квартир 6 276 270 ¤ Этажность 5 Расстояние до моря 1 600 м Тип дома Монолит
ЖК Альпийский Квартал - фото 1 ЖК Альпийский Квартал - фото 2 ЖК Альпийский Квартал - фото 3 ЖК Альпийский Квартал - фото 4
ЖК Альпийский Квартал - фото (мин.) 1 ЖК Альпийский Квартал - фото (мин.) 2 ЖК Альпийский Квартал - фото (мин.) 3 ЖК Альпийский Квартал - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Завокзальный ID: 51867 от 10 000 000 ¤ от 228 261 ¤/м² от 34 м² Цена за м² от 228 261 ¤/м² Цена за м² до 591 611 ¤/м² Площадь квартир 34 - 124,3 м² Планировка Раздельные Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 10 000 000 ¤ Макс. стоимость квартир 51 520 000 ¤ Этажность 18 Расстояние до моря 1 900 м Тип дома Монолит
ЖК Министерские Озера (Город Детства) - фото 1 ЖК Министерские Озера (Город Детства) - фото 2 ЖК Министерские Озера (Город Детства) - фото 3 ЖК Министерские Озера (Город Детства) - фото 4
ЖК Министерские Озера (Город Детства) - фото (мин.) 1 ЖК Министерские Озера (Город Детства) - фото (мин.) 2 ЖК Министерские Озера (Город Детства) - фото (мин.) 3 ЖК Министерские Озера (Город Детства) - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Раздольное ID: 53614 от 9 800 000 ¤ от 159 664 ¤/м² от 47,2 м² Цена за м² от 159 664 ¤/м² Цена за м² до 287 664 ¤/м² Площадь квартир 47,2 - 88,86 м² Мин. стоимость квартир 9 800 000 ¤ Макс. стоимость квартир 17 200 960 ¤ Этажность 9 Тип дома Монолит
ЖК Министерские Озера (Фруктовый Квартал) - фото 1 ЖК Министерские Озера (Фруктовый Квартал) - фото 2 ЖК Министерские Озера (Фруктовый Квартал) - фото 3 ЖК Министерские Озера (Фруктовый Квартал) - фото 4
ЖК Министерские Озера (Фруктовый Квартал) - фото (мин.) 1 ЖК Министерские Озера (Фруктовый Квартал) - фото (мин.) 2 ЖК Министерские Озера (Фруктовый Квартал) - фото (мин.) 3 ЖК Министерские Озера (Фруктовый Квартал) - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Раздольное ID: 53613 от 11 130 000 ¤ от 204 820 ¤/м² от 45,33 м² Цена за м² от 204 820 ¤/м² Цена за м² до 248 593 ¤/м² Площадь квартир 45,33 - 83 м² Мин. стоимость квартир 11 130 000 ¤ Макс. стоимость квартир 17 000 000 ¤ Этажность 10 Расстояние до моря 2 500 м Тип дома Монолит
ЖК Шоколад - фото 1 ЖК Шоколад - фото 2 ЖК Шоколад - фото 3 ЖК Шоколад - фото 4
ЖК Шоколад - фото (мин.) 1 ЖК Шоколад - фото (мин.) 2 ЖК Шоколад - фото (мин.) 3 ЖК Шоколад - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Новый Сочи ID: 28375 от 7 000 000 ¤ от 199 500 ¤/м² от 24 м² Цена за м² от 199 500 ¤/м² Цена за м² до 291 667 ¤/м² Площадь квартир 24 - 69,2 м² Вид на море Да Планировка Свободная Мин. стоимость квартир 7 000 000 ¤ Макс. стоимость квартир 15 916 000 ¤ Этажность 11 Расстояние до моря 770 м Тип дома Монолит
ЖК Раз Два Три (1 2 3) - фото 1 ЖК Раз Два Три (1 2 3) - фото 2 ЖК Раз Два Три (1 2 3) - фото 3 ЖК Раз Два Три (1 2 3) - фото 4
ЖК Раз Два Три (1 2 3) - фото (мин.) 1 ЖК Раз Два Три (1 2 3) - фото (мин.) 2 ЖК Раз Два Три (1 2 3) - фото (мин.) 3 ЖК Раз Два Три (1 2 3) - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Макаренко ID: 18685 от 21 500 000 ¤ от 339 117 ¤/м² от 63,4 м² Цена за м² от 339 117 ¤/м² Цена за м² до 355 264 ¤/м² Площадь квартир 63,4 - 76 м² Вид на море Да Планировка Свободная Мин. стоимость квартир 21 500 000 ¤ Макс. стоимость квартир 27 000 000 ¤ Этажность 25 Расстояние до моря 2 810 м Тип дома Монолит
ЖК Командор - фото 1 ЖК Командор - фото 2 ЖК Командор - фото 3 ЖК Командор - фото 4
ЖК Командор - фото (мин.) 1 ЖК Командор - фото (мин.) 2 ЖК Командор - фото (мин.) 3 ЖК Командор - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Новая Мацеста ID: 69254 от 5 790 000 ¤ от 230 000 ¤/м² от 19,8 м² Цена за м² от 230 000 ¤/м² Цена за м² до 418 339 ¤/м² Площадь квартир 19,8 - 51,2 м² Вид на море Да Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 5 790 000 ¤ Макс. стоимость квартир 15 052 800 ¤ Этажность 18 Тип дома Монолит
ЖК Новая Альпика - фото 1 ЖК Новая Альпика - фото 2 ЖК Новая Альпика - фото 3 ЖК Новая Альпика - фото 4
ЖК Новая Альпика - фото (мин.) 1 ЖК Новая Альпика - фото (мин.) 2 ЖК Новая Альпика - фото (мин.) 3 ЖК Новая Альпика - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Яна Фабрициуса ID: 68345 от 6 723 000 ¤ от 270 000 ¤/м² от 24,9 м² Цена за м² от 270 000 ¤/м² Цена за м² до 575 100 ¤/м² Площадь квартир 24,9 - 64,7 м² Планировка Свободная Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 723 000 ¤ Макс. стоимость квартир 26 979 900 ¤ Этажность 7 Расстояние до моря 1 500 м Тип дома Монолит
ЖК Сосновый Бор - фото 1 ЖК Сосновый Бор - фото 2 ЖК Сосновый Бор - фото 3 ЖК Сосновый Бор - фото 4
ЖК Сосновый Бор - фото (мин.) 1 ЖК Сосновый Бор - фото (мин.) 2 ЖК Сосновый Бор - фото (мин.) 3 ЖК Сосновый Бор - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха ID: 58532 от 10 000 000 ¤ от 316 456 ¤/м² от 31,6 м² Цена за м² от 316 456 ¤/м² Цена за м² до 637 574 ¤/м² Площадь квартир 31,6 - 69,37 м² Вид на море Да Планировка Свободная Мин. стоимость квартир 10 000 000 ¤ Макс. стоимость квартир 41 000 000 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 1 500 м Тип дома Монолит
АК Моравия - фото 1 АК Моравия - фото 2 АК Моравия - фото 3 АК Моравия - фото 4
АК Моравия - фото (мин.) 1 АК Моравия - фото (мин.) 2 АК Моравия - фото (мин.) 3 АК Моравия - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Приморье ID: 42948 от 7 350 000 ¤ от 274 075 ¤/м² от 19,2 м² Цена за м² от 274 075 ¤/м² Цена за м² до 565 477 ¤/м² Площадь квартир 19,2 - 81 м² Вид на море Да Планировка Свободная Мин. стоимость квартир 7 350 000 ¤ Макс. стоимость квартир 32 400 000 ¤ Этажность 9 Расстояние до моря 800 м Тип дома Монолит
АК Архитектор - фото 1 АК Архитектор - фото 2 АК Архитектор - фото 3 АК Архитектор - фото 4
АК Архитектор - фото (мин.) 1 АК Архитектор - фото (мин.) 2 АК Архитектор - фото (мин.) 3 АК Архитектор - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Центральный ID: 57628 от 20 500 000 ¤ от 600 000 ¤/м² от 24,3 м² Цена за м² от 600 000 ¤/м² Цена за м² до 889 831 ¤/м² Площадь квартир 24,3 - 112,5 м² Отделка Под чистовую отделку Мин. стоимость квартир 20 500 000 ¤ Макс. стоимость квартир 73 125 000 ¤ Этажность 6 Расстояние до моря 700 м Тип дома Монолит
ЖК Измайловский Парк - фото 1 ЖК Измайловский Парк - фото 2 ЖК Измайловский Парк - фото 3 ЖК Измайловский Парк - фото 4
ЖК Измайловский Парк - фото (мин.) 1 ЖК Измайловский Парк - фото (мин.) 2 ЖК Измайловский Парк - фото (мин.) 3 ЖК Измайловский Парк - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Новая Мацеста ID: 48874 от 5 290 000 ¤ от 181 348 ¤/м² от 23 м² Цена за м² от 181 348 ¤/м² Цена за м² до 280 000 ¤/м² Площадь квартир 23 - 43,41 м² Мин. стоимость квартир 5 290 000 ¤ Макс. стоимость квартир 9 984 300 ¤ Этажность 12 Расстояние до моря 5 410 м Тип дома Монолит
ЖК Огни Сочи - фото 1 ЖК Огни Сочи - фото 2 ЖК Огни Сочи - фото 3 ЖК Огни Сочи - фото 4
ЖК Огни Сочи - фото (мин.) 1 ЖК Огни Сочи - фото (мин.) 2 ЖК Огни Сочи - фото (мин.) 3 ЖК Огни Сочи - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Завокзальный ID: 41580 от 5 640 000 ¤ от 165 975 ¤/м² от 14,1 м² Цена за м² от 165 975 ¤/м² Цена за м² до 506 009 ¤/м² Площадь квартир 14,1 - 230 м² Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 5 640 000 ¤ Макс. стоимость квартир 52 000 000 ¤ Этажность 20 Расстояние до моря 2 400 м Тип дома Монолит
ЖК Вишневый Парк - фото 1 ЖК Вишневый Парк - фото 2 ЖК Вишневый Парк - фото 3
ЖК Вишневый Парк - фото (мин.) 1 ЖК Вишневый Парк - фото (мин.) 2 ЖК Вишневый Парк - фото (мин.) 3
Сочи, Центральный район, микрорайон Макаренко ID: 31676 от 6 800 000 ¤ от 209 091 ¤/м² от 28 м² Цена за м² от 209 091 ¤/м² Цена за м² до 336 957 ¤/м² Площадь квартир 28 - 55 м² Планировка Свободная Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 800 000 ¤ Макс. стоимость квартир 15 500 000 ¤ Этажность 11 Расстояние до моря 4 000 м Тип дома Железобет. с блочным заполнением
ЖК Резиденция Ясногорская - фото 1 ЖК Резиденция Ясногорская - фото 2 ЖК Резиденция Ясногорская - фото 3 ЖК Резиденция Ясногорская - фото 4
ЖК Резиденция Ясногорская - фото (мин.) 1 ЖК Резиденция Ясногорская - фото (мин.) 2 ЖК Резиденция Ясногорская - фото (мин.) 3 ЖК Резиденция Ясногорская - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха ID: 69163 от 6 808 000 ¤ от 230 000 ¤/м² от 29,6 м² Цена за м² от 230 000 ¤/м² Цена за м² до 470 000 ¤/м² Площадь квартир 29,6 - 113,6 м² Вид на море Да Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 808 000 ¤ Макс. стоимость квартир 53 392 000 ¤ Этажность 17 Тип дома Монолит
ЖК Лидер - фото 1 ЖК Лидер - фото 2 ЖК Лидер - фото 3 ЖК Лидер - фото 4
ЖК Лидер - фото (мин.) 1 ЖК Лидер - фото (мин.) 2 ЖК Лидер - фото (мин.) 3 ЖК Лидер - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Макаренко ID: 42136 от 6 300 000 ¤ от 150 000 ¤/м² от 32 м² Цена за м² от 150 000 ¤/м² Цена за м² до 421 875 ¤/м² Площадь квартир 32 - 93,3 м² Мин. стоимость квартир 6 300 000 ¤ Макс. стоимость квартир 35 000 000 ¤ Этажность 8 Расстояние до моря 4 000 м Тип дома Железобет. с блочным заполнением
ЖК Челтенхем - фото 1 ЖК Челтенхем - фото 2 ЖК Челтенхем - фото 3 ЖК Челтенхем - фото 4
ЖК Челтенхем - фото (мин.) 1 ЖК Челтенхем - фото (мин.) 2 ЖК Челтенхем - фото (мин.) 3 ЖК Челтенхем - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Новая Мацеста ID: 52213 от 6 452 000 ¤ от 244 319 ¤/м² от 22,8 м² Цена за м² от 244 319 ¤/м² Цена за м² до 335 000 ¤/м² Площадь квартир 22,8 - 52,8 м² Вид на море Да Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 6 452 000 ¤ Макс. стоимость квартир 14 000 000 ¤ Этажность 20 Тип дома Монолит
Sun Hills Olginka (Сан Хиллс Ольгинка) - фото 1 Sun Hills Olginka (Сан Хиллс Ольгинка) - фото 2 Sun Hills Olginka (Сан Хиллс Ольгинка) - фото 3 Sun Hills Olginka (Сан Хиллс Ольгинка) - фото 4
Sun Hills Olginka (Сан Хиллс Ольгинка) - фото (мин.) 1 Sun Hills Olginka (Сан Хиллс Ольгинка) - фото (мин.) 2 Sun Hills Olginka (Сан Хиллс Ольгинка) - фото (мин.) 3 Sun Hills Olginka (Сан Хиллс Ольгинка) - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Шепси ID: 71721 от 4 941 790 ¤ от 200 000 ¤/м² от 20,98 м² Цена за м² от 200 000 ¤/м² Цена за м² до 282 900 ¤/м² Площадь квартир 20,98 - 63,66 м² Отделка Черновая Мин. стоимость квартир 4 941 790 ¤ Макс. стоимость квартир 14 450 820 ¤ Этажность 16 Расстояние до моря 990 м Тип дома Монолит
АК Brevis (Бревис) - фото 1 АК Brevis (Бревис) - фото 2 АК Brevis (Бревис) - фото 3 АК Brevis (Бревис) - фото 4
АК Brevis (Бревис) - фото (мин.) 1 АК Brevis (Бревис) - фото (мин.) 2 АК Brevis (Бревис) - фото (мин.) 3 АК Brevis (Бревис) - фото (мин.) 4
Сочи, Центральный район, микрорайон Центральный ID: 71505 от 51 450 000 ¤ от 869 194 ¤/м² от 53,2 м² Цена за м² от 869 194 ¤/м² Цена за м² до 1 315 712 ¤/м² Площадь квартир 53,2 - 120,3 м² Вид на море Да Планировка Раздельные Мин. стоимость квартир 51 450 000 ¤ Макс. стоимость квартир 157 753 902 ¤ Этажность 9 Расстояние до моря 300 м Тип дома Монолит
ЖК Белый Дворец (White Palace) - фото 1 ЖК Белый Дворец (White Palace) - фото 2 ЖК Белый Дворец (White Palace) - фото 3 ЖК Белый Дворец (White Palace) - фото 4
ЖК Белый Дворец (White Palace) - фото (мин.) 1 ЖК Белый Дворец (White Palace) - фото (мин.) 2 ЖК Белый Дворец (White Palace) - фото (мин.) 3 ЖК Белый Дворец (White Palace) - фото (мин.) 4
Сочи, Хостинский район, микрорайон Бытха ID: 71359 Цена по запросу от 32 м² Цена По запросу Площадь квартир 32 - 88 м² Вид на море Да Этажность 23 Расстояние до моря 800 м Тип дома Монолит
КиноОтель Снято! - фото 1 КиноОтель Снято! - фото 2 КиноОтель Снято! - фото 3 КиноОтель Снято! - фото 4
КиноОтель Снято! - фото (мин.) 1 КиноОтель Снято! - фото (мин.) 2 КиноОтель Снято! - фото (мин.) 3 КиноОтель Снято! - фото (мин.) 4
Сочи, Лазаревский район, микрорайон Шепси ID: 71253 от 4 199 500 ¤ от 160 000 ¤/м² от 22,3 м² Цена за м² от 160 000 ¤/м² Цена за м² до 190 000 ¤/м² Площадь квартир 22,3 - 31,9 м² Планировка Студия Отделка Ремонт Мин. стоимость квартир 4 199 500 ¤ Макс. стоимость квартир 5 104 000 ¤ Этажность 3 Расстояние до моря 1 200 м Тип дома Монолит

В нашей базе недвижимости нашлось порядка 150 вариантов новостроек города Сочи. Они разные по типу и расположению, стоимости и площади. Здесь представлены как недорогие эконом объекты, так комфорт, бизнес или элит классов. Есть хорошие предложения в центральном и Адлерском районе, рядом с горнолыжным курортом в Красной Поляне.

Все новостройки выполнены в разных стилях: современном, классическом, минимализм. Это позволяет выбрать вид знания, которое будет вам по душе. На территории жилых комплексов часто предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, стоянки для автомобилей и велосипедов, велодорожки. На карте рядом располагаются все необходимые объекты инфраструктуры.

Варианты квартир в новостройках

Внутри многоэтажных зданий находятся квартиры разной площади и планировок:

  • с отделкой или без нее,
  • с панорамными окнами,
  • французскими балконами,
  • консьерж-зонами
  • зонами для пеленания
  • просторными общими коридорами.

Каждый сможет выбрать в таком разнообразии то, что подойдет его требованиям и впишется в бюджет.

К продаже предлагаются квартиры от застройщиков с полным подключением к центральным коммуникациям — канализации, электричеству, водоснабжению, газу. Многие имеют возможность перепланировки, реализуются с ремонтом или чистовой отделкой. В новой квартире могут быть установлены все необходимые системы — видеонаблюдение, пожарная сигнализация, контроль доступа.

В 2023 году можно приобрести жилье в ЖК по цене от 5 до 300 миллионов рублей. Цены в Сочи на такую недвижимость зависят от многих факторов. Подобрать подходящий именно вам вариант можно с помощью фильтра на нашем сайте. Или воспользовавшись помощью наших специалистов.

Мы сделаем процесс вашей покупки новостройки в Сочи от застройщика простым и комфортным. Обеспечим полное сопровождение всех этапов сделки и сэкономим ваш бюджет без посредников. Будем рады сотрудничеству!

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ООО «Городской Риэлторский Центр»
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Усачева Юлия Игоревна
8 (800) 100-71-91 info@grc-sochi.ru
354000, Россия, Краснодарский край г. Сочи, ул. Горького, д. 42/2
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