В нашей базе недвижимости нашлось порядка 150 вариантов новостроек города Сочи. Они разные по типу и расположению, стоимости и площади. Здесь представлены как недорогие эконом объекты, так комфорт, бизнес или элит классов. Есть хорошие предложения в центральном и Адлерском районе, рядом с горнолыжным курортом в Красной Поляне.

Все новостройки выполнены в разных стилях: современном, классическом, минимализм. Это позволяет выбрать вид знания, которое будет вам по душе. На территории жилых комплексов часто предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, стоянки для автомобилей и велосипедов, велодорожки. На карте рядом располагаются все необходимые объекты инфраструктуры.

Варианты квартир в новостройках

Внутри многоэтажных зданий находятся квартиры разной площади и планировок:

с отделкой или без нее,

с панорамными окнами,

французскими балконами,

консьерж-зонами

зонами для пеленания

просторными общими коридорами.

Каждый сможет выбрать в таком разнообразии то, что подойдет его требованиям и впишется в бюджет.

К продаже предлагаются квартиры от застройщиков с полным подключением к центральным коммуникациям — канализации, электричеству, водоснабжению, газу. Многие имеют возможность перепланировки, реализуются с ремонтом или чистовой отделкой. В новой квартире могут быть установлены все необходимые системы — видеонаблюдение, пожарная сигнализация, контроль доступа.

В 2023 году можно приобрести жилье в ЖК по цене от 5 до 300 миллионов рублей. Цены в Сочи на такую недвижимость зависят от многих факторов. Подобрать подходящий именно вам вариант можно с помощью фильтра на нашем сайте. Или воспользовавшись помощью наших специалистов.

Мы сделаем процесс вашей покупки новостройки в Сочи от застройщика простым и комфортным. Обеспечим полное сопровождение всех этапов сделки и сэкономим ваш бюджет без посредников. Будем рады сотрудничеству!